Digital Detox: Drei exotische Orte für eine Auszeit

War man, ohne es auf seinem Instagram-Account der Welt (oder zumindest seinen Freunden) mitgeteilt zu haben, überhaupt auf einer Reise? Hin und wieder heißt es, Abstand von seinen elektronischen Dauerbegleitern zu suchen und zu finden. Evaneos, Online-Marktplatz für Individualreisen, schlägt drei passende Urlaubsziele vor.

Wandern in den Dünen Marrokkos

Marokko ist nicht nur Marrakesch und Essaouira – der Staat in Nordafrika hat mehr zu bieten. Eindrucksvoll ist die Wüste Erg Chegaga mit ihren unendlichen Dünenlandschaften. Sie ist die zweitgrößte ihrer Art in der Sahara und liegt an der Grenze zu Algerien. Reisende können diesen Ort ausschließlich mit einem Geländewagen erreichen. Hier, fernab gewöhnlicher, touristischer Aktivitäten gibt es kein Handy-Netz und auch kaum menschlichen Einfluss – dafür aber die Möglichkeit, sternenklare Wüstennächte zu erleben.