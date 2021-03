Die tausendjährige Blüte: Chinas Gartenstadt Suzhou

Es gibt chinesische Sprichwörter, die über das ungewollt humoristische Niveau eines Glückskeks-Sinnspruchs hinausgehen. So besagt eine fernöstliche Weisheit: „Die Gärten südlich des Jangtsekiang-Flusses sind die besten der Welt, und die Gärten von Suzhou sind die besten unter ihnen.“ Dieser Aussage dürften sogar Engländer zustimmen, deren naturnahe Landschaftsgärten (als Kontrast zu den architektonisch strengen französischen Barockgärten konzipiert) stark von der jahrtausendealten ostasiatischen Gartenkunst beeinflusst wurden.

Eine Wiege der Natur-Kunst ist die Stadt Suzhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug legt man die knapp hundert Kilometer von der Megacity Schanghai nach Suzhou in gut zwanzig Minuten zurück – und steigt in einer anderen Welt aus: Die Garten-Stadt liegt, so wie das antike Wuxi, direkt am Tai Hu, dem drittgrößten Süßwassersee Chinas. Kanäle und Brücken durchziehen die Region im Jangtsekiang-Mündungsdelta, die für ihre Wasserdörfer bekannt ist. In Reiseführern wird Suzhou oft der Stempel „Venedig des Ostens“ verpasst. Vielleicht, weil schon der venezianische Asienreisende Marco Polo bei seinem Suzhou-Aufenthalt im Jahr 1276 schwer beeindruckt von der Kultur und Eleganz der Stadt war, wer weiß.