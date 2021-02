Die 10 freundlichsten Wellnesshotels in Österreich

Kaiserhof Ellmau *****s, Tirol, vier Lilien (19 Punkte)

Familienfreundliches Hideaway an der Skipiste mit Traumpanorama. Das Haus wurde kürzlich erweitert und modernisiert. Nichts geändert hat sich an der Freundlichkeit der Mitarbeiter im Kaiserhof Ellmau, dem Engagement von Gastgeberin Bianca Lampert und der ausgezeichneten Küche, in der Hausherr Günter selbst kocht.