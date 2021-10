Deutschland schönster Wandweg: Unter und über dem Wasserfall

Fast vierhundert Höhenmeter haben Wanderer überwunden, seit sie am Fuße des Uracher Wasserfalls gestartet sind. Von nun an wird es flach und jeder versteht, warum man von der Albkante spricht: Wie ein umgedrehter Topf steht dieser Berg – Österreicher würden ihn eher als Hügel bezeichnen – in der Landschaft: Seitlich fällt er steil ab, oben öffnet sich ein Plateau. Auf eben dieser Ebene geht es jetzt gemütlich über Felder, den Fohlenhof des Gestüts Marbach, wo die jungen Pferde auf riesigen Koppeln weiden. Neugierige unter ihnen beschnuppern die Wanderer und lassen sich von ihnen streicheln.

Der kleine Bruder

Sobald man die Fohlen hinter sich gelassen hat, geht es ebenso steil bergab, wie es vorher bergauf ging. Wieder geht es an einem Wasserfall vorbei, diesmal dem Gütersteiner. Da der nicht so gut besucht ist wie sein „großer Bruder“ wirkt er weitaus idyllischer. Seine Besonderheit ist ein künstlich angelegtes Becken auf halber Höhe, an dem man Rast machen kann. Die hohe Luftfeuchtigkeit sorgt für satte, grüne Vegetation.

Jetzt beginnt die letzte Etappe. Den Abschluss bilden sonnendurchflutete Streuobstwiesen, wie man sie etwa aus dem Mostviertel kennt. Auf dem „Schnauferbänkle“ legen Müde eine letzte Rast ein und lassen sich die Sonne auf die Nase scheinen. Und sie denken daran, wie viele Eindrücke sie während der letzten zehn Kilometer gesammelt haben.