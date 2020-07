Der Traum von einer Safari in Afrika: Fünf großartige Ziele

Vom Hoanib Skeleton Coast Camp aus können Gäste Safaris in die beeindruckende Wüstenlandschaft sowie an die wilde Küste Namibias unternehmen. Besonders beeindruckend ist der namibische Nachthimmel, denn aufgrund der geringen Lichtverschmutzung können die Sterne hier so hell gesehen werden wie an kaum einem anderen Ort der Welt.

Botswana

Neben der Kalahari-Wüste und dem Linyanti-Delta bietet Botswana für Safari-Liebhaber eine ganz besondere Umgebung: Das Okavango-Delta hat dieses Jahr eine außergewöhnlich große Menge an Wasserstrom erhalten, was auf die hohen Regenfälle in den Bergen Angolas zurückzuführen ist. Die weitläufigen Grasflächen des größten Binnendeltas der Welt sind überschwemmt und Lebensraum für zahlreiche Tiere. So tummeln sich beispielsweise Elefantenherden und Giraffen in den Gewässern. Mit dem traditionellen Mokoro, einem besonders flachen Kanu, können Gäste vom neuen DumaTau Camp, das noch dieses Jahr wiedereröffnen soll, Safaris durch das Delta unternehmen und die reiche Tierwelt bewundern.