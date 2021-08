Das sind Frankreichs drei neue UNESCO-Welterbestätten

Und Nizza an der Côte d’Azur – als Winterkurort an der Riviera sozusagen das Pendant zu Vichy. In Nizza entstand Ende des 18. Jhd. eine neue Art der Stadtplanung, die zunächst auf den Winter- und in einem zweiten Schritt auf den Sommertourismus ausgerichtet wurde.

Mit insgesamt 48 UNESCO-Welterbestätten gehört Frankreich zu den Ländern mit der höchsten Anzahl an Kultur- und Naturstätten weltweit.