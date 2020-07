Campers Freuden auf der kroatischen Insel Cres

Nur kurz hebt er seine Augenbrauen, während einige dicke Tropfen vom Himmel auf seinen Campingtisch fallen. „Regnet’s, dann regnet’s“, erklärt Bernhard Vlajo ohne Empörung. Vor mehr als fünfzig Jahren hat der 72-jährige Wiener mit Freunden den Campingplatz Slatina entdeckt. Damals ein Kunststück, denn das Ferienareal versteckt sich in einem Pinienwald an der Westküste der kroatischen Insel Cres. Die Stimmung in der „stillen Bucht“ hat sich in all den Jahren direkt auf ihn übertragen. Bernhard Vlajo sagt: „Hier nimmst du alles so, wie es kommt.“