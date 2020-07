Ihr Traumjob: Von Kapfenberg auf die Insel Cres

Arbeit mit Urlaubern ist nicht gleich Urlaub. Erzählen Klaus und Elisabeth in ihrer mittlerweile elften Saison im Süden. Ein Werktag (und Werktag ist für die beiden sieben Tage die Woche) jenseits der 35 Grad geht an die Substanz, vor allem dann, wenn es am Abend keinen Feierabend geben will. Auch ist nicht jeder Gast immer zufrieden. „Gut“, relativieren beide, „wir haben sechzig Prozent Stammgäste, da sind böse Überraschungen selten.“

Empfehlenswerter Job

P. S.: Die Firma Gebetsroither sucht Mitarbeiter wie die beiden Steirer. Können Klaus und Elisabeth ihren Job empfehlen? Unabhängig voneinander befragt, sagen beide spontan: „Wer ausreichend Leidenschaft mitbringt, wer Menschen mag und handwerklich ein bisserl geschickt ist, dem wird diese Aufgabe gefallen.“