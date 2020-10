Führung durch Babylon: Berlin in den 1920er-Jahren

Wenn Krasting so durch die Stadt geht, muss er oft an den Filmtitel „In weiter Ferne so nah“ von Wim Wenders denken. „Vieles das hier vor 100 Jahren entstand, ist uns heute sehr nahe: Wie wir wohnen, wo wir uns bewegen“. Davon zeugen die zwei Gebäude am Alexanderplatz, wo einst Büros und Geschäfte waren. Eigentlich wollte man noch mehr Modernes bauen, „aber das Geld ging aus“. Der Grund: Die Weltwirtschaftskrise 1929/30, erzählt er und führt zum Stadthaus, wo der Börsencrash gedreht wurde. Genau darum geht es auch in der neuen Babylon-Staffel, verrät der Historiker, der als Komparse mitspielte. Das Nachtleben steht dagegen weniger im Fokus.

So wie damals wurde später kaum noch gefeiert. Wenn, dann in den 1990er-Jahren nach dem Mauerfall, die ähnlich den 20ern ein politischer Um- und gesellschaftlicher Aufbruch waren, so Krasting, der sich an die legalen und illegalen Clubs erinnert – oft in einem Keller. „Niemand würde dafür heute eine Genehmigung bekommen.“