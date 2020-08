Am Meer der Erinnerungen: Die Obere Adria 30 Jahre danach

Kinder, wir sind da! Das waren Mamas erlösende Worte nach sieben Stunden Autofahrt. Endlich aus dem unklimatisierten Auto und rein ins Vergnügen. Eine Woche Italien. Das war für mich in den späten Achtzigern und frühen Neunzigern die Kür in den Sommerferien. Während andere nach Kroatien fuhren oder in heimische Seen sprangen, lagen wir in Jesolo am Strand.

Zuvor galt es aber, die Pflicht zu erfüllen: kein Fünfer im Zeugnis und die um nicht viel einfachere Anreise. Spätnachts wurden meine Schwester und ich geweckt und noch im Halbschlaf auf die Rückbank eines VW Golf II gesetzt – gelenkt von Papa, der uns sicher ans Ziel brachte. Wir fuhren über kurvenreiche, schlecht beleuchtete Landstraßen, durch lange Tunnel und über holprige Autostradas – immer in Richtung Süden. Man überwand vom niederösterreichischen Mostviertel kommend Serpentinen (Präbichl) inklusive der damit oft einhergehenden Übelkeit, musste an Grenzen warten, blickte grimmigen Zollbeamten und Polizisten ins Gesicht und sah die Sonne aufgehen. Und dann war man plötzlich in einem anderen Land. Mit einer anderen Sprache und einem anderen Geld.