Altenmarkt/Zauchensee: Von Pferdeschlittenfahrern und Eisschwimmern

Eine Stunde dauert die winterliche Fahrt mit zwei PS – ohne Einkehr. Mit Einkehr im urigen Gasthof Neuhäusl werden daraus zwei Stunden. Vom 8. Dezember bis März wird auf Kufen gefahren, „die kombinierte Kutsche hat aber auch Reifen“. Drei Gespanne haben die Herzgsells im Einsatz, neben robusten Haflingern auch Noriker – ausdauernde, typisch österreichische Gebirgskaltblutpferde. „Gut eingefahren“, sind Pferde zwischen acht und achtzehn Jahren im besten Alter für die Ausfahrten, die so mancher Gast niemals vergisst: Auf dem Schlitten, unter den kuscheligen Felldecken, seien schon Heiratsanträge gemacht worden, erzählt Silke.

„Sich spür’n“

Wer in der Salzburger Skiregion Altenmarkt-Zauchensee lieber aktiv in Abenteuer eintauchen will: Am 28. Jänner 2021, in der ersten Vollmondnacht des neuen Jahres, bieten Eisschwimm-Trainer Hansjörg Ransmayr und der Tourismusverband erstmals „Eisschwimmen im Zauchensee“ auf 1.340 Metern Höhe an. Die Wasserrettung wird die Eisdecke aufschneiden und in der Mitte des chilligen Beckens mit Bojen einen „Vollmond“ installieren, um den die Teilnehmer eine Schwimmrunde drehen. Vorher wird gemeinsam aufgewärmt. Ransmayr, sein Metier war viele Jahre das Wildwasser und Langstreckenschwimmen, beschreibt das Gefühl: „Der Körper hat im ersten Moment echt Panik, man vergisst zu atmen. Das Schöne ist, wenn man diesen Punkt überwindet.“ Dann spüre man den Kick, „wie beim Runner’s High, nur in viel kürzerer Zeit“. Jeder gesunde Mensch ohne Kreislaufschwäche könne mitmachen. Draußen warten Arzt, Sanitäter und vor allem holzbeheizte Badezuber zum Aufwärmen.

Von Eisschwimmen spricht man bei Wassertemperaturen unter fünf Grad. In der Community – da gebe es viele Frauen – stehe die Körpererfahrung im Vordergrund. „Sich spür’n“, wie Ransmayr sagt. Hautstraffung, Depressionsbekämpfung und „Stärkung des Immunsystems – in Zeiten wie diesen besonders wichtig“, sieht der 62-Jährige als positive Effekte.