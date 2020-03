600 km Radwege: Zweirad-Paradies Salzburger Seenland

Auch der deutsche Schriftsteller Carl Zuckmayer weilte gerne beim Fischtagginger Wirt, wo er sich seine berühmte Zuckmayer-Jause servieren ließ: Speck, Salami, kalter Schweinebraten, Käse und dazu einen Schnaps. Er residierte in der Zwischenkriegszeit im nahen Henndorf und versammelte dort einen intellektuellen Kreis aus Literaten, Schauspielern und Künstlern um sich, wie Ödön von Horvath, Richard Billinger und Franz Theodor Csokor. In seinem Wohnhaus, der „ Wiesmühl“ erschuf er die Erfolgsstücke Schinderhannes, Katharina Knie und den Hauptmann von Köpenick.

Über eine Kombination aus Zuckmayer-Route, Salz+Seentour und dem Seenland-Radweg tingeln Elenora und Johannes zurück nach Obertrum.

Am nächsten Tag kurbeln sie auf einem lohnenden Abstecher in die Höhe zur Kaiserbuche. Von Obertrum aus schrauben sich die Serpentinen schier unendlich hinauf zum Haunsberg. Auch hier verschont sie der Elektroantrieb vor einem allzu dramatischen Puls. Der sogenannte „Kaiserbam“ erinnert an den Besuch Kaiser Josephs II. am 28. Oktober 1779. Die einst stattliche Rotbuche fiel 2004 einem Sturm zum Opfer, 2005 wurde ein neues Bäumchen gepflanzt.

Unweit davon, lediglich ein paar Fahrminuten auf einer Schotterpiste entfernt, lockt die brandneue Vega- Sternwarte im futuristischen „Haus der Natur“ Besucher zu einem visuellen Trip ins All. Die Blicke durch das Superteleskop und der gelungene Vortrag dazu schlagen jeden Blockbuster aus Hollywood mit Leichtigkeit. Die Tickets sollten allerdings rechtzeitig vorbestellt werden.

Finale Tour. Auf der Bajuwarenroute geht es von Obertrum nach Mattsee. Auf der kleinen Halbinsel am Mattseeufer stapeln sich die Sehenswürdigkeiten. Das Schloss Mattsee wurde um 1100 von Bischöfen aus Passau inmitten der eiszeitlich geprägten Landschaft erbaut. Der Millenniumsweg rund um den Schlossberg informiert mit vielen Schautafeln über die örtliche Natur- und Kulturgeschichte. Ein paar Schritte weiter ragt das bereits im Jahre 777 vom Bayernherzog Tassilo III errichtete Stift, immerhin das drittälteste Kloster Österreichs in den Himmel. Auch das zur Landesausstellung 1988 mit viel keltischer Symbolik nachgebaute Bajuwarendorf in direkter Nachbarschaft ist einen Besuch wert.

Durch einen Wechsel auf die Trumer Seen Route bleibt man am Ostufer des Mattsees. Schon nach wenigen Radumdrehungen bergauf offenbart sich ein umfassender Blick über die Mattseer Weyersbucht. Von hier aus wirken die schöne Stiftskirche und der erhabene Schlossberg besonders imposant. Weiter geht es über Ramoos und Gebertsham, wo etliche Displays über die eiszeitliche Entstehung der Seenplatte aufklären. Der Blick über den Mattsee bleibt erhaben. Rackersing, Guggenberg, Perwang, über das Westufer des Grabensees gelangen Elenora und Johannes bei Seeham wieder an den Obertrumer See. Der Radweg führt entlang einiger Blühstreifen auch zum Kräutergarten vis-a-vis des urig-gemütlichen Landgasthofs zum Alten Wirt, wo sie im lauschigen Heurigengartl einen Kaffee trinken und hausgemachte Palatschinken schlemmen.

Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer bis zum täglichen Feierabend-Ritual der zwei. Badehose raus und per Hechtsprung ab in den Obertrumer See. Sie lassen die Wassertropfen auf der Haut von der tiefstehenden Abendsonne trocknen, während die Beine noch vom Steg zur Regeneration im Seewasser baumeln.