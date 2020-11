Berlin: 3,7 Millionen und doch Dorf

So ist Marzahn mit der größten Plattenbausiedlung Europas der grünste Bezirk Berlins. Mit der Seilbahn schweben Italiener wie Koreaner in die „Gärten der Welt“. Eine Parkanlage mit Pflanzen und Blumen im Stile Balis wie Britanniens. Anderorts in Friedrichshain sind Bürgeridyll und Clubkultur nur eine S-Bahn-Station voneinander entfernt. Wie auf der Halbinsel Stralau, die zwar zum Szene-Bezirk gehört, doch Geschäfte, Kneipen und Restaurants sucht man vergebens. Stattdessen gibt es Stille und viel Wasser. Hier ist immer Sonntag, findet ein Stralauer, der frühmorgens eine Runde in den Gewässern paddelt, bevor er per Bahn in die werktägliche Parallelwelt entschwindet und abends wieder zurückkehrt.

Die Verbundenheit zum eigenen Ortsteil und dem dortigen Lebensgefühl ist größer als jene zur gesamten Stadt. Je weiter man den S-Bahn-Ring verlässt, umso deutlicher wird dies. Dort, wo die Wohnblöcke von Treptow-Köpenick weniger, die Wälder dichter und das Wasser mehr werden, liegen Orte wie Friedrichshagen und Müggelheim: Backstein-Häuser, kopfsteingepflasterte Gassen, Cafés mit DDR-Softeis für Ausflügler – alles Teil von Berlin und doch ist die Stadt hier weit weg. Ein Kleinod, das höchstens Wildschweine stören. Wie in diesem Sommer, als ein Tierclan einem Badegast am Teufelssee in den Müggelbergen die Tasche samt Laptop abnahm.

L - wie Lieblingsorte

Der Park am Gleisdreieck zwischen Kreuzberg und Schöneberg könnte auch in New York City sein. Früher rollten hier Güterzüge, dann sollten es Autos. Dem Protest der Berliner verdanken Skater, Sonnenanbeter, Läufer und Laubenpieper (Berlinerisch für Schrebergärtner) eine der größten Stadtgrünflächen – mit zum Café umgebauten Container und Spielplätzen, wo selbst Erwachsene Lust auf Herumklettern und Balancieren bekommen.