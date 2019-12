Mit der Fackel die Stille der Berge erwandern: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

Auszeit∙Wanderung Stille, frische Luft, beruhigendes Wasser – die Bergwanderführerinnen wissen, welche Fleckchen Erde alle Sinne berühren. Die leichte Wanderung führt zu einem der schönsten Gebiete im Murtal, zum Ingeringsee hinauf in die Seckauer Tauern. Von mehreren Zweitausendern umringt, ruht der Bergsee in aller Pracht in etwa 1.200 Metern. Die kleine mit Zirbenholz ausgestattete Klementikapelle gewährt uns besonders schöne Aussicht über den See. Nach dem Krafttanken in der Natur empfiehlt sich eine gemeinsame Einkehr im Landwirtshaus.

Treffpunkt: Landgasthaus Kaiser, Gaal/ Stmk., 14. Dezember, 10 Uhr, Anm. 0664/584 14 17, www.tourismus-am-spielberg.at

www.facebook.com/spielberg.info

www.facebook.com/wegesaktiv