Der US-Rapper Shawn "Jay-Z" Carter ist nicht der einzige Musiker oder Promi mit einem guten Händchen für kulinarische Geschäfte. Aber das dürfte ihm nicht so schnell einer nachmachen. Sieben Jahre ist es her, dass der Sänger, der als reichster Rapper der Welt gilt, die eher Spezialisten bekannte Champagner-Marke Armand de Brignac gekauft hat. Deren Kultflaschen mit dem Namen "Ace of Spades" werden um die 300 Euro gehandelt, sind also eher nichts für den Massenmarkt.

Jetzt aber ist mit Bernard Arnault der Chef des französischen Luxuskonzerns LVMH (Louis Vuitton, Moet Hennessy) mit einer Hälfte-Beteiligung eingestiegen. Diese Unterstützung dürfte die Bekanntheit des hochpreisigen Getränks noch einmal pushen. Denn Moet Hennessy kann mit seinem globalen Vertriebsnetz "Ace of Spades" auch jenen schmackhaft machen, die sich nicht über Rap-Videos in Sachen Lifestyle weiterbilden.