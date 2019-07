Radprofi Mühlberger zur Tour: "Ich kann eine Etappe gewinnen"

Einige Tage vor dem Start der Tour de France treffen wir Rad-Profi Gregor Mühlberger, 25, im Hotel Gmachl in Salzburg zum Interview. Sein Rennrad steht schon da, doch wo ist er? Ein Fluchtversuch ohne Rad vielleicht? "Er zieht sich nur fürs Fotoshooting um", erklärt der KURIER-Fotograf. Wenig später erscheint Mühlberger im hautengen Team-Dress (BORA-hansgrohe) und grinst über beide Ohren. Denn seine Freundin Astrid begleitet ihn. Ihr hat er vor wenigen Monaten in Paris einen Heiratsantrag gemacht. Wenn Mühlberger das nächste Mal nach Paris kommt, dann mit 3.460 Kilometern und seiner zweiten Tour in den Wadeln. Ob der Edel-Helfer von Landsmann Patrick Konrad dann auch Tour-Etappen-Sieger ist? Nicht nur er traut sich das zu. Warum also nicht gleich Kapitän werden?