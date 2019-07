Bora-Kapitän Konrad: "Es war ein Problem, dass ich nur Rad fahre"

Als Sie in den Radsport eingestiegen sind, war Doping ein Riesen-Thema. Hat Sie das nicht abgeschreckt?

Patrick: Natürlich haben die Medien damals nur gepusht, dass der ganze Radsport verseucht ist und eh alle Fahrer manipuliert sind. Ich habe trotzdem gewusst, dass es nicht so ist. Das sieht man ja, sonst würde ich solche Leistungen wie den 7. Platz beim Giro nicht zusammenbringen. Aber es war manchmal schwierig, weil ich mir speziell mit 17, 18 viel anhören musste.

Womit hat man Sie konfrontiert?

Patrick: Zum Beispiel war es ein Problem, dass ich „nur“ Rad fahre. Ich musste mir überlegen, wie ich erkläre, dass mein Beruf angehender Radprofi ist. Mittlerweile hat sich aber vieles geändert. Radfahren ist quasi das neue Golf. Jeder hat ein Radl um ein paar tausend Euro daheim, Radlwäsch’, Helme, Brillen, Schuhe ... Der Sport wird immer populärer. Das ist meine Chance als Radfahrer, den Leuten nicht nur große Rennen näherzubringen, sondern auch die Österreichische Meisterschaft am Kahlenberg.

Ihr Vater weiß am besten, wie man Leute an die Strecke bringt. Kann man die Erfolgsstrategien des Wien-Marathon auf den Radsport übertragen, Herr Konrad?

Wolfgang: Natürlich! Als ich als 17-Jähriger durch Innsbruck gelaufen bin, war ich der Depp. Dann hat es die Generation mit Millonig, Nemeth und mir gegeben und die Meinung zum Laufen hat sich geändert. Der Patrick ist in eine blöde Zeit hineingeraten, wo die Seuche, wie ich sie bezeichne, am schlimmsten war. 2008 gab es nach dem Fall Kohl keine Chance, international in einen Profi-Rennstall zu kommen, heute gibt es zehn Profis aus Österreich, die bei der World Tour ( Champions League der Radler) mitfahren. Wenn die Sportler beweisen, dass sie was können, werden die Medien und das Publikum wieder mitspielen.

Begleiten Sie Ihren Sohn regelmäßig zu den Rennen?

Wolfgang: Vergangenes Jahr war ich beim Finale der Tour in Paris und beim Giro am Stilfser Joch. Heuer war ich nirgendwo, weil ich das nervlich nicht ausgehalten hätte. Ich rege mich immer so auf. Außerdem sieht man im Fernseher einfach mehr. Live vor Ort macht es schwupp und das ganze Feld ist vorbei. Und ich denke mir: Wo war jetzt der Patrick? Dann bin ich 1.000 Kilometer umsonst gefahren.