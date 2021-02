Pop-Milliardär wird 30: Wer singt "Happy Birthday" für Ed Sheeran?

Ein Bursch und seine Gitarre. Seit Elvis Presley kennt die Pop-Geschichte dieses Lied. Aber dass es mit einem strubbeligen Briten aus der Grafschaft West Yorkshire gleich in so hohen Tönen angestimmt wird, hätte wohl nicht einmal er gedacht. Ed Sheeran, der Superstar mit dem "Netter-Nachbar"-Blick. Beim Casting für die ITV-Show "Britannia High" im Jahr 2000 hatte er als Sänger die Sympathien auf seiner Seite, floppte aber als Tänzer.

Vor zehn Jahren erklomm er in seiner Heimat erstmals den 1. Platz der Charts. Seither bricht der Liedermacher der Superhits "Perfect" und "Shape Of You" weltweit Rekorde. Vor zwei Jahren schaffte Ed Sheeran es, sowohl mit der kommerziell erfolgreichsten Tournee (Einkünfte von mehr als 737 Mio. US-Dollar) als auch mit den meisten Besuchern (7,3 Mio. Menschen) von sich reden zu machen.

Wer singt für Ed?

Morgen feiert der Musiker seinen 30. Geburtstag. Wohl in seinem Refugium in der Grafschaft Suffolk im Osten Englands, genannt "Sheeranville". Und vermutlich im kleinen Kreis mit Ehefrau Cherry Seaborn und dem gemeinsamen Töchterlein.