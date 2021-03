Polly Adler wünscht sich unser schönes analoges Leben zurück

Der Klassiker: Wie wichtig einem ein Mensch ist, schnallt man oft erst dann, wenn er nicht mehr da ist. „Liebe“, seufzte Marilyn Monroe, „ist oft nur eine Kette von Anschlussfehlern“. In einer Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, in einer hollywoodtrunkenen Zweisamkeit Erlösung zu finden, fristen Freundschaften in der sozialen Wertigkeit ein Mauerblümchendasein, sie sind quasi die Untermieter der romantischen Liebe. Zu Unrecht.

Die israelische Starsoziologin Eva Illouz ist in ihrer Beziehungsanalyse „Warum Liebe weh tut“ überzeugt: „Es würde uns viel besser gehen, wenn wir Freundschaften ein ebenso großes Gewicht verliehen wie unseren intimen Beziehungen.“

Die Dietrich und die E-Klasse an Freunden

„Die Freunde, die man auch um vier Uhr morgens anrufen kann, die zählen“, wusste Marlene Dietrich, die sich im Alter in selbst gewählter Isolation in Paris verbarrikadierte. Solche Menschen, vor denen wir keine Fassaden aufrechterhalten müssen, die wir im Zustand emotionaler Devastiertheit um Rat bitten können und die neidlos unsere Erfolge teilen, stellen die E-Klasse im Freundesfuhrpark.

Darunter existieren endlos viele Nuancen von Verbindungen: Freunde, die als Spiegel für den eigenen Narzissmus dienen, beruflich motivierte Zweckverbindungen, oder Freundschaften, die „zu einem Geschäft werden, das mit Gefühlen handelt – mit Affirmation, Anerkennung und Amüsement“, wie der deutsche Publizist Björn Vedder in seinem Essay „Neue Freunde“ schreibt: „Viele Freundschaften sind ja oft nichts als Nutzverhältnisse.“