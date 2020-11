Poesie am Pult: Schöne Accessoires für den Schreibtisch

Wie ist das doch gleich? Zeig mir deinen Schreibtisch und ich erkenne deinen Charakter? Besser noch als jedeHandschrift zeigt sich der Stil des Briefeschreibers an seinem Schreibtisch – am Deko-Stil. Minimalisten greifen eher zu den eleganten Schreibsets von Graf Faber-Castell, fanatische Rock 'n' Roller werden die Füllfeder mit dem Konterfei von Elvis Presley lieben. Aber welchem Notizbuch vertraut der Beschenkte seine Geheimnisse lieber an? Ist es eher eines mit dem kultigen VW-Bus am Einband oder will er in die Ferne reisen und nach der Palme greifen? Viel Spaß beim Geschenkesuchen für die Liebsten.