Thank God it’s Friday: Die besten Songs fürs Wochenende

Josh: Expresso & Tschianti

Diesen Sommer-Hit nehmen wir gerne mit in den Spätherbst. Und in den Winter auch noch gleich. Also: ganz locker in der Hüfte, weich in den Knien, und dann säuseln wir verführerisch: Ich hab an Expresso für dich g'macht, s o wie du ihn magst - u nd ich hab an Tschianti eingekühlt, f ür die Stunden danach...