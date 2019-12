Planai Classic - durchs Winterabenteuer per edlen Oldtimern: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

landLeben

Altjahr∙verbrennen Fast jeder hat Wünsche und Vorsätze fürs neue Jahr. Nach der hochromantischen Fackelwanderung durch den Winterwald, Würstelgrillen und Märchenerzählen können die Besucher im knisternden Wunsch- und Sorgenfeuer symbolisch Gedanken deponieren. Vielleicht gehen sie in Erfüllung ...

Hallstättersee, Obertraun/OÖ, 28. Dezember, 19-22 Uhr, www.im-salzkammergut.at

Jahreszahl∙Ausstecken Feuerkraft: Einen sehr netten, traditionellen Brauch pflegen die Nassfelder. Mittels Fackeln wird direkt auf der Skipiste der Weißbriacher Bergbahnen die kommende Jahreszahl ausgesteckt. Danach geht’s rund in den umliegenden Gasthöfen. Prosit 2020!

Treffpunkt: Schwarzenbach-Hütte, 31. Dezember, 17 Uhr, www.nassfeld.at

Vor∙Silvesterfahrt Wer das alte Jahr noch prickelnder ausklingen lassen möchte, feiert am besten gleich zweimal. Die beschauliche Fahrt startet mit Glühmost am Freideck. In Tulln donnert dann ein kleines Feuerwerk im Takt der Donauwellen. Und selbstverständlich darf auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen: 5-Gang-Menü zwischendurch. Tipp: Starten Sie ins Neue Jahr mit einer Neujahrsbrunch-Schiffsrundfahrt durch Wien am 1. Jänner.

MS Kaiserin Elisabeth, Wien-Nussdorf-Tulln retour, 30. Dezember, 18.30 bis 24 Uhr, www.donaureisen.at

