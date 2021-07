Atemlos durch das Reich der Inkas

So ist man erst einmal enttäuscht, wenn man aus dem Zug aussteigt und in einer riesigen Touristenfalle mit unzähligen Souvenirshops landet, in Aguas Calientes. Von hier aus führen einfache Busse über Serpentinen hinauf nach Machu Picchu, dem Ort, „an dem die Sonne festgebunden ist“, wie die Inka die Festung am Fuße des zuckerhutförmigen Berggipfels Huayna Picchu nannten. Dann folgt man irgendwelchen Guides oder setzt sich einfach auf einen grünen Hang und staunt. Die Landschaft, in die die Inka-Ruine einst kunstvoll eingebettet wurde, ist von unglaublicher Schönheit. Man kann sich an Machu Picchu kaum satt sehen. Die „Jungfrauen der Sonne“ sollen in dieser königlichen Zufluchtsstätte vor einem halben Jahrtausend magische Zeremonien veranstaltet haben. Der Zauber wirkt immer noch. Aber ganz Peru ist voller Wunder, und während in Machu Picchu „die Sonne festgebunden ist“, wurde diese an unserer nächsten Station – glaubt man den alten Inkas – geboren. Zurück in Cusco, schlängelt man sich von hier aus zehn Stunden lang mit einer der höchstgelegenen Bahnen der Welt, der Andean Explorer, durch die peruanisch-bolivianische Anden-Hochebene, das Altiplano. Es ist eine Welt auf rund 3.800 Meter Höhe, wo die Luft schon dünn wird und der Himmel unwirklich blau. Wenn der Zug am höchsten Punkt der Reise anhält, am La Reya-Pass, befindet man sich auf 4.300 Metern Höhe. Einen Hügel zu erklimmen wird hier zur anstrengenden Übung. Aber am Ende der zehnstündigen Reise, wenn man den hässlichen Industrieort Puno vergessen hat, blickt man auf Südamerikas größtes Gewässer, den Titicaca-See. Dieser Bergsee, fünfzehn Mal so groß wie der Bodensee, und das unwirtlich schöne Altiplano sind so etwas wie das Herz Südamerikas. Von hier stammt die Kartoffel, hier findet man Coca-Schmuggler, Indio-Frauen mit fantasiereichen Hüten, Priester, die Taxis weihen und Anwälte, die Lamas opfern. Für die Inkas war der Titicaca-See jener magische Ort, an dem, wie erwähnt, „die Sonne geboren wurde“. Heute fasziniert die Touristen vor allem das alte Volk der Uros, die nach wie vor auf schwimmenden Schilf-Inseln leben. Aber auch der blaue Riesensee selbst macht staunen. 25 Flüsse strömen in den Titicaca, aber nur zehn Prozent dieser Wassermassen fließen auch ab, der Rest verdunstet. Und mittendrin gelangt man auf die idyllische Isla del Sol, die Sonneninsel. An diesem romantischen Ort, an dem heute junge Rucksacktouristen eine Spur griechisches Inselfeeling mitten in Südamerika finden, hat nach dem Glauben der Inkas der große Schöpfergott Viracocha sein größtes Werk vollbracht: Manco Capac, den ersten Menschen, natürlich ein Inka, und seine Schwesterfrau Mama Huaca. Den heiligen Felsen, an dem der erste Inka die Welt betrat, kann man ehrfürchtig bestaunen. Er hat die Form einer Raubkatze, die in der Inka-Sprache Quechua auf den Namen „titicaca“ hört. Unsereiner trinkt erst einmal ein kühles Cola, unter Vermeidung der Vorsilbe Inka-, und denkt an eine andere Legende: Die Inkas hätten hier, vor der Isla del Sol, Teile ihres Goldschatzes versenkt und so vor den Spaniern gerettet. 1968 suchte sogar der berühmte Ozeanograph Jacques Cousteau danach. Gefunden hat er ihn nicht. Aber vielleicht taucht er in ein paar Jahrhunderten auf, wer weiß.