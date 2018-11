PASTA AL DENTE: Die Spaghetti-WM

" Aaaaah, so elegante, so zarte – so ... feminin!“ Drei Mal schon sagte der schöne Luigi Taglienti, Sternekoch aus Ligurien mit exklusivem Restaurant in Mailand, und Meinungsführer der hochkarätig besetzten WM-Jury diesen Satz. Jedes Mal wenn er ihn sagte, hieß das so viel wie: „Langweilig.“ Drei Köchinnen wurden auf diese Weise verabschiedet. Doch bei Carolina Diaz fangen seine schläfrigen Augen an zu funkeln.