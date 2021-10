So pflegen Sie den komplizierten Palmfarn richtig

Dass er so eine Diva ist, kommt vielleicht auch daher, weil er schon ewig auf dem Planeten weilt. Vor 300 Millionen Jahren sollen die ersten aus der Pflanzengruppe der Palmfarne aufgetaucht sein. Heute ist besonders der Sagopalmfarn in den heimischen Wohnungen beliebt.

Aber schon viele, die im Geschäft Gefallen an dem immergrünen, buschigen Gewächs gefunden haben, sind zu Hause verzweifelt. Auf einmal fängt Blatt um Blatt an, das Grün zu verlieren und eine gelb-bräunliche Farbe anzunehmen. Und dann stirbt es ab - sehr langsam. Je länger er am Fensterbrett steht, umso mehr wird es gelb-bräunlich. Von neuen Palmwedeln ist gar nicht die Rede. Ist es der falsche Platz, die falsche Pflege? Und wie sieht die überhaupt aus? Und wie soll man ihn am besten überwintern?

Fällt das Thermometer auf unter 10 Grad Celsius, heißt es: hinein in die gute Stube (auch wenn sie auch kurzeitig Temperaturen von fünf Grad Celsius vertagen). Auf jeden Fall sollte er Ende September ins Innere. Am wohlsten fühlt er sich in wenig beheizten Wintergärten oder in Räumen mit Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad Celsius. Im Winter wenig gießen und auch nicht nicht düngen.