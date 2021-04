Zu Ostern klingt Musik bestens: Von Nat King Cole zu Demi Lovato

Ahh, diese Stimme! Gänsehaut, ja doch. Und dann erst dieser Song: "Dancing with the Devil". Ein Tanz mit dem Teufel, geht das, noch dazu zu Ostern?

Ja, das geht, keine Panik. Denn die US-Sängerin Demi Lovato freut sich, dass sie die bösen Geister der Vergangenheit (falsche Freunde, Dealer, Drogen) besiegt hat. Und feiert das im Schmettlingskostüm mit "Dancing With The Devil... The Art of Starting Over", dem ersten Studioalbum nach ihrem Breakdown vor knapp drei Jahren.