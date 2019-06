Die Schätze der Bundesgärten: Nachtwache für Zitronenbäumchen

Im Gegensatz zu heute waren damals die Mittel der Herrschenden nahezu unbegrenzt. Maria Theresias Ehemann, Franz Stephan von Lothringen, schickte den Gelehrten Nikolaus von Jacquin samt zwei Vogelfängern 1754 auf eine abenteuerliche Expedition in die Karibik, um dort exotische Pflanzen und Tiere zu beschaffen – unter schwierigsten Bedingungen. Denn viele Regionen, Orte, an die die Reise die Gesandten des Kaisers führte, waren zu dieser Zeit noch weiße Flecken auf der Landkarte. Hitze, Krankheiten und lästige Insekten quälten die Reisenden. Erst fünf Jahre später kehrte Jacquin in die Heimat zurück.

Über Nacht erfroren

In dicken Folianten wurden die neu entdeckten Pflanzen gezeichnet und beschrieben und manche der Bücher, die etliche hundert Jahre alt sind, hortet Daniel Rohrauer wie einen Schatz: Die Seiten werden nur mit Handschuhen umgeblättert. Nikolaus Jacquin wurde mit einem Adelstitel belohnt. Die Tiere wanderten in die Menagerie in Schönbrunn, die Pflanzen in Glashäuser. Lange überlebten sie dort nicht: Ein Gärtner hatte in einer eisigen Nacht vergessen, einzuheizen. Um seinen Fehler gutzumachen, heizte er am darauffolgenden Tag umso heftiger. Den meisten Pflanzen war dieser Kulturschock zu viel, sie gingen ein.