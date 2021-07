Gaming-Gorilla Donkey Kong feiert seinen 40. Geburtstag

Vor sechs Jahren hatte er neben Adam Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan und Peter Dinklage auch einen Auftritt in der Hollywood-Kinokomödie "Pixels". Nur in seiner Heimat ist es etwas still um Donkey Kong geworden. Besucher des im Frühjahr eröffneten japanischen Unterhaltungsparks Super Nintendo World müssen immer noch auf einen Abschnitt warten, in dem der Affe die Hauptrolle innehat.

Als Vorgeschmack zeigt Shigeru Miyamoto das Gelände. Und, wie man sieht, der Mann ist seit der Erfindung von Donkey Kong vor 40 Jahren jung geblieben.