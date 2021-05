So ein Fest Tja, so schnell kann es gehen. Jetzt gerät man fast schon wieder in Stress, weil so viele Termine anstehen. In der Kunsthalle im MQ werden ab diesem Wochenende im Rahmen einer Ausstellung der Wiener Festwochen die Themen Macht und Selbstbestimmung behandelt. Die Secession lädt mit der Choreografin Maria Hassabi zur Live-Installation HERE ein. Am 19. Mai startet die Wiener Staatsoper mit Frank Castorfs „Faust“-Inszenierung ihren Premierenreigen. Am 22. Mai gibt es ebendort mit „L’incoronazione die Poppea“ den Auftakt zu einer geplanten Monteverdi-Trilogie. Im Akademietheater gibt’s ab 19. Mai Strindbergs „Fräulein Julie“.

Ab 15. Mai, www.festwochen.at, www.wiener-staatsoper.at, www.burgtheater.at

Blumenstillleben aus den Niederlanden gibt es im Kunsthistorischen Museum zu beschnuppern. Genau das Richtige für den verspäteten Frühlingsbeginn. Bei dem Blumenstrauß von Ambrosius Bosschaert d. Ä. aus 1609 fällt auch die blaue Vase auf: Es handelt sich dabei um Wanli-Porzellan, das zum ersten Mal von Portugiesen nach Europa gebracht wurde.

Bis 31. Mai, tägl. 10-18 Uhr, www.khm.at/fruehlingserwachen

www.facebook.com/KHMWien