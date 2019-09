Neue Saison: 30 Mode- und Beautytrends, auf die wir uns jetzt freuen

17. Flat Shades

Dramatisch in Schwarz, mit Strass-Applikationen oder Logos. Die neuen Shades wirken, als kämen sie direkt aus dem 3D-Drucker.

18. Nachhaltige Stoffe

Nachhaltige Stoffe, wie Leinen, Jute, Biobaumwolle oder recyceltes Polyester, sind das Must bei vielen Designern. So ermahnt Vivienne Westwood bei Shows mit dem Slogan "buy less, choose well, make it last."

19. Modern-Day Tweed

Chanel machte ihn bekannt. Jetzt bringen Victoria Beckham, Tod‘s, Louis Vuitton, Gucci & Co Kleider aus dem edlen Wollstoff.

20. Drama-Blusen

Transparent, mit Volants oder Plissees – Hauptsache opulent und auffallend.

21. Genderless

Immer mehr Designer zeigen Unisex-Anzüge wie Maison Margiela, Alexander McQueen und Gucci.

22. Schulterpölster

Das "Powerdressing" der 1980er-Jahre bringt uns breite Schultern bei Blazern & Co.

23. Plissee-Röcke

Ein It-Piece das auch die nächsten Saisonen überlebt. Die langen Faltenröcke zeigen sich glänzend von Peter Pilotto, Dior, Celine & Co. Aufregend!