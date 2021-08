Emeril live

Emeril John Lagasse war einige Jahre lang der Star des US-Kabelsenders Food Network. Wenn er in seine Show einlud, kamen Stars wie Aretha Franklin oder Pat Benatar ("We Belong"). Und gemeinsam arbeiteten sie sich stets - neben musikalischen Showeinlagen - zu echten kulinarischen Höhepunkten hoch. Emeril: "One of the greatest sou chefs on the planet, Pat Benatar!"