Zeitlose Mode: Was man sich von Audrey Hepburn abschauen kann

Beinahe zeitgleich wurde auch eine neue Dokumentation über das Ausnahmetalent veröffentlicht, das als ausgebildete Ballerina zufällig für den Film entdeckt wurde.

In „Audrey – More than an Icon“ (derzeit nur auf Amazon Prime UK, ab März auf Netflix US) zeigt Regisseurin Helena Coan allerdings nicht die perfekte Überfliegerin, sondern die unbedarfte Revuetänzerin, die durch ihre enorme Präsenz zum Weltstar aufstieg.

Androgyn statt kurvig wie Monroe

Statt narzisstischer Anwandlungen ob ihrer zahlreichen Fans, war sie zeitlebens unsicher was ihre Erscheinung angeht. Lieber wäre die androgyne Naturschönheit blond und kurvig wie Marilyn Monroe gewesen. Dabei hat gerade sie die tief dekolletierten Diven der damaligen Zeit mit ihrer frischen „Mädchen von nebenan“-Attitüde abgelöst – mit sportiven Outfits statt Glitzerkleidchen. Sie könnte es sogar schaffen, „dass Brüste aus der Mode kommen“, sagte ein faszinierter Billy Wilder nach dem Dreh von „Sabrina“.