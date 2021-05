Welchen umstrittenen Trend Billie Eilish mit ihren Vogue-Fotos auslöst

Dem Gegentrend zu XL-Kleidern und Jogginganzug entspricht auch der Hype um „Bridgerton“, der meistgesehenen Netflix-Produktion aller Zeiten. Seit die Serie, die in der Regency-Ära im frühen 19. Jahrhundert spielt, vor einigen Monaten erstmals ausgestrahlt wurde, schlägt sich das auch im Kaufverhalten der Zuseher nieder. Romantische Outfits in Form von Miedern, an der Brust abgenähte Empirekleider, Haarreifen und Feder- und Perlenschmuck sind seither deutlich stärker nachgefragt.

Allerdings gilt es auf Korsetts, so wie sie auch schon Kim Kardashian zur Figurmodellierung verwendet hat, laut Ärzten wie Dena Barsoum zu verzichten. Sie sollten nur in Ausnahmefällen getragen werden. Denn: „Sie haben gesundheitsschädliche Nebenwirkungen“, warnt die Ärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin im Interview mit Page Six. Sie komprimieren „nicht nur Muskeln und Haut, sondern auch den Darm, den Magen, die Leber, die Milz und die Nieren.“ Trägerinnen könnten infolge unter Verdauungsstörungen und Sodbrennen leiden – oder schlimmer noch: unter Rippenfrakturen und eingeklemmten Nerven.Christina Michlits