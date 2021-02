Unerwünscht: Das schlechte Image der Milliardärsfamilie Sackler

"Skrupellos wie Drogenkartelle"

Jahrelang gab es schon massive Kritik, dass das Medikament viel zu aggressiv beworben wird, es zu leicht erhältlich sei und die hohe Suchtgefahr nicht eindeutiger gekennzeichnet und erklärt wird. "Die Sacklers", so Pharmakritiker Allen Frances zum Vice Magazin, "sind genauso schamlos wie die Drogenkartelle und kaum weniger skrupellos."

Die ohnehin schon milliardenschweren Sacklers machten durch den Anstieg der Oxycontin-Nachfrage ab den Nullerjahren jedenfalls ein weiteres Vermögen.

Dabei musste das Unternehmen 2007 bereits Strafen in der Höhe von 600 Millionen Dollar zahlen, weil die Suchtgefahr von Oxycontin verharmlost wurde. 2019 aber gab es erstmals eine Klage, die sich gegen acht Familienmitglieder selbst richtet und von Städten und Bezirken aus 26 US-Bundesstaaten eingereicht wurde.

Die Anschuldigung: "Acht Mitglieder einer Familie trafen Entscheidungen, die den Großteil der Opioid-Epidemie auslösten", so die Anklage. Die Sacklers haben demnach Ärzte und Patienten getäuscht und die Suchtgefahr ihres Produktes bewusst heruntergespielt.

Flucht in die Schweiz

Weil es immer mehr Missfallen an der Familie gab, zog es einige Geschwister allerdings vor Kurzem in Schweiz. Joss und ihr Mann verkauften ihre schicke Bleibe in New York, die mehr als sechs Millionen Dollar wert ist. Sie haben aber weitere Immobilien in Kalifornien (um 22 Millionen Dollar) und Conneticut.

Rotes Tuch in der Kunstwelt

Selbst in der Kunstwelt ist der Name Sackler inzwischen ein No-Go geworden, obwohl sie jahrzehntelang den Ruf von Philanthropen genossen hatten. Der Clan spendete Millionen an Kunsteinrichtungen. Das Guggenheim Museum, der Louvre in Paris, das Metropolitan Museum in New York und die Tate Modern erklärten nach der Klage jedoch, dass sie keine Geschenke des Clans mehr annehmen werden. Auch die Britische National Gallery cancelte die im Raum stehende Spende von 1,3 Millionen Dollar.

Insolvenz - ein fauler Deal?

Ende 2020 kam es zu einem Vergleich: Das Unternehmen soll mehr als 8,3 Milliarden Dollar zur Beilegung zivil- und strafrechtlicher Verfahren auf Bundesebene zahlen.

Die Firma hat schon kurz nach der Klage Insolvenz beantragt. Unklar ist nun, ob die Summe gezahlt werden kann. Der erzielte Vergleich mit dem Justizministerium ist umstritten. Kritiker wie die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James sehen die Insolvenz als Manöver von Purdue Pharma, um sich aus der Verantwortung zu ziehen und das Vermögen der Sacklers zu schonen.