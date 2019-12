Tschüss, Daune: Diese Wintermäntel werden mit Blumen gefüllt

Einst als verlässlicher Warmhalter populär geworden, hat die Daune zunehmend ein Image-Problem. Zu Recht, findet Corinna Reinisch. "Zwar ist Lebendrupf in der EU seit 1999 verboten, jedoch nicht Lebendraufen", sagt die Nutztier-Expertin von Vier Pfoten. Bei letzterer Methode wird den Gänsen nur während der Mauser zu Leibe gerückt. In der Theorie eine tierfreundlichere Alternative, in der Praxis kaum umsetzbar. Reinisch: "Bei sehr vielen Tieren in einem Betrieb können nie alle gleichzeitig im Federwechsel sein". Sie erhalte immer häufiger Anrufe, um Auskünfte zu einzelnen Marken zu geben.

Doch wie nachhaltig sind die veganen Varianten? Zahlreiche Firmen für Outdoor-Bekleidung arbeiten mit dem Material Primaloft, das zwar so warm wie echte Daune sein soll, jedoch auch zum größten Teil aus Polyester besteht. Letzteres ist nach wie vor die verbreitetste Alternative zum echten Gefieder – und besteht bislang nur in wenigen Fällen aus recycelten Stoffen. Kurz: Gut fürs Tier, schlecht für die Umwelt.