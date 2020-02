Trendwende im Beauty-Bereich: Weniger Botox – mehr Glow

Hype um Biologique Recherche bei Promis

Einen Hype in Sachen Hautpflege erfährt gerade die französische Kultmarke Biologique Recherche, die in Österreich bislang nur in der "Beauty Clinic" in Wien erhältlich ist. Bis zu drei Monate wartet man auf einen Termin bei Inhaberin Nona Smelanski.

Noch gefragter ist ihre US-Kollegin Toska Husted, die beispielsweise Superstar Jennifer Lopez vor ihrem Super-Bowl-Auftritt einfliegen ließ, um sich das "Triple Lift"-Treatment um 600 Dollar zu gönnen – bestehend aus Reinigung, Masken, Massagen und einer Strombehandlung. Dieses soll das Gesicht auffüllen und modellieren.

Neben JLo schätzen auch Mandy Moore, Kim Kardashian und Jennifer Aniston die Dienste von "Glowologist" Husted.