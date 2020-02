Statt Botox: Topmodel Doutzen Kroes schwört auf kosmetische Akupunktur

"Ist es Zeit für Botox?" – unter diesem Titel veröffentlichte Doutzen Kroes jüngst ein Video auf ihrem YouTube-Kanal. Die Holländerin gehört zu den bestbezahlten Models der Welt – damit das so bleibt, hält sich die 35-Jährige an ein strenges Beautyprogramm.

Im Clip gibt Kroes jedoch zu: "Seit einigen Jahren habe ich das Gefühl, dass mein Gesicht förmlich auseinanderfällt." Botox komme für sie nicht in Frage, vielmehr versuche sie den Alterungsprozess mithilfe kosmetischer Akupunktur zu verlangsamen.

Akupunktur lässt kleine Fältchen verschwinden

"Diese setzt sich aus der Körper-, Ohr- sowie der Gesichts- und Lifting-Akupunktur zusammen", sagt TCM-Expertin Bettina Unden, die in Wien die Anti-Aging-Behandlung anbietet. Warum nicht nur im Gesicht Nadeln gesetzt werden? "In der TCM hängt der Zustand der Haut eng mit einem kräftigen Verdauungstrakt zusammen", erklärt Unden. "Und mittels der Gesichtsakupunktur können Tränensäcke gemildert und die Talgproduktion reguliert werden. Beim Lifting werden spezielle Nadeln direkt in die Falten gesetzt, während andere mit einem leichten Zug nach hinten fixiert werden."