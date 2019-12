Der Modeschöpfer Emanuel Ungaro ist tot. Der Designer sei bereits am Samstag in Paris im Alter von 86 Jahren gestorben, hieß es am Sonntag unter Berufung auf seine Familie. Ungaro hatte 2004 sein Modehaus verlassen, das er 1965 gegründet hatte. Ungaro war italienischstämmig. Geboren wurde er am 13. Februar 1933 in Aix-en-Provence in Südfrankeich. Nach Paris kam er 1956.