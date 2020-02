Margot Robbie: Mutiger Look, den man sonst nur am Opernball sieht

Für die einen wirken sie wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten, für die anderen sind sie der neueste Schrei: Lange Handschuhe zum Abendkleid sieht man so gut wie nie auf roten Teppichen, hierzulande werden sie maximal zur großen Robe am Opernball ausgeführt. Und selbst dort waren verhüllte Arme zuletzt mehr Ausnahme denn Regel.

Ausgerechnet an diesen Look wagte sich nun Margot Robbie bei der Premiere ihres Films "Birds of Prey". Der Hollywoodstar wählte für den Auftritt ein Outfit von Dries van Noten. Zum hochsitzenden Rock in Kombination zum Federn-Oberteil - und finalisierte die schwarze Kombination mit pinkfarbenen Satin-Handschuhen.