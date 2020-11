International erfolgreich: 15 Jahre Mode von Lena Hoschek

Weil sie sich, damals noch Modeschülerin, in den 1990er-Jahren einen "Carmen-Rock" wünschte, hat Lena Hoschek ihren ersten Bänderrock genäht. Mit 24 gründete sie 2005 ihr Modelabel. Zum 15-jährigen Jubiläum dieser Tage ist der "Ribbon Skirt" immer noch wichtiger Bestandteil ihrer Kollektionen und für Fans ein Sammelstück.

Der erste Versuch "ist auch gleich etwas geworden", erinnert sich die international erfolgreiche Modemacherin an die Anfänge. "Eigentlich ist es auch ein Stück europäischer Geschichte und zum Teil darüber hinaus. Wir haben Bänder von Betrieben aus aller Welt, aber leider sperren immer mehr zu, die das alte Handwerk beherrschen."

Bänderrock als Premiere

Der Startschuss fiel im November 2005 in einem Renaissancegewölbe in der Grazer Innenstadt. Hoschek weiß noch, dass ein Bänderrock auch das erste Kleidungsstück war, das über die Ladentheke in ihrem ersten Atelier ging. "Ich finde es nachhaltig, beständige Mode zu machen. Mit dem richtigen Geschick kann man alles pflegen und für Generationen aufbewahren", gibt sie die Marschrichtung ihres Labels vor. Kleider müssten zeitlos, vielseitig und "eine Anschaffung für ein Leben lang" sein, die man auch weitergeben können sollte. Der Nachhaltigkeitsgedanke und Entwürfe, "die weibliche Vorzüge perfekt unterstreichen, anstatt sie zu kaschieren", machen ihre Mode aus.