In Quarantäne: Warum sich diese Frauen ihre Haare abrasierten

Der Griff zum Rasierer hat sich jedoch nicht nur in puncto Zeitersparnis ausgezahlt: "Es hat sich als sehr befreiend herausgestellt, sich von etwas zu trennen, das als essenzielles Attribut der Feminität gesehen wird", so Bianchin. "Tief in mir hatte ich Angst, wie ein kleiner Junge auszusehen. Meinen Kopf zu rasieren war ein guter Weg, mich daran zu erinnern, dass es nicht dein eigenes Haar ist, von dem abhängig ist, wie weiblich du dich fühlst."