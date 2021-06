Die Journalistin Laetitia Cénac und der Illustrator Jean-Philippe Delhomme haben der Modeinstitution nun ein Buch gewidmet. „Hinter den Kulissen von Chanel“ ( Knesebeck) handelt von den Künstlern und Werkstätten der Firma Chanel, aber natürlich auch von Mastermind Lagerfeld. Es ist keine Hagiografie an den genial-kreativen Gestalter geworden, dennoch lebt dieses liebevoll gestaltete Buch von ihm.

Schon im eingangs zu lesenden Interview vermeint man, ihn zu hören – in seinem unnachahmlichen Duktus, wo die Sätze, die sehr oft mit „Ich“ beginnen, mal flapsig, mal energetisch aus ihm herausquellen und vor Einfällen förmlich sprudeln. „Gar nicht so übel für eine einzige Person“, befindet Lagerfeld nach einer Aufzählung seiner Leistungen. Man sieht es ihm nach.

Vor allem, weil dieser detailverliebte Band den Fokus nicht nur auf die großen Stars auf der Modebühne legt, sondern auch die vielen Arbeiter hinter den Kulissen vorstellt. So erfährt man in der Lederwarenwerkstätte in Verneuil-en Halatte von Atelier-Leiterin Marinette Bzdrega, wie ein Sehnsuchtsobjekt eines It-Girls entsteht: Für eine klassische Chanel-Handtasche sind 180 Handgriffe notwendig und sie wird, das weiß der Chanel-Fan, mit klassischer Linksnaht gefertigt.