Billie Eilish mag sich zwar regelmäßig optisch verändern, auf ihr Äußeres möchte die 19-Jährige dennoch nicht reduziert werden. "Es ist so ein Verlust, wenn man sich immer anstrengt, gut auszusehen", sagte die 19-Jährige in einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian. "Es ist so ein Verlust an Freude und Freiheit in deinem Körper."

Es sei lächerlich, wie viele Gedanken sich Menschen um ihre Körper machen. Auf ihrem neuen Album "Happier Than Ever" wolle sie unter anderem auch den gesellschaftlichen Druck auf junge Frauen ansprechen.

Erst im Mai hatte sie mit einem Shooting für die Vogue für Schlazeilen gesorgt. Die 19-Jährige zeigte sich auf der Titelseite des Modemagazins in Korsage und Latex. "Macht, was ihr wollt, wann immer ihr es wollt", schrieb sie damals auf Instagram. Sie könne tun und lassen, was immer sie wolle - und will Frauen dazu inspirieren, es ebenfalls so zu handhaben.