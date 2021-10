Gentleman's Style: Bewegung mit Stil trifft auf heimische Kosmetik

Mit den immer kürzer werdenden Tagen ist es mit der Motivation für Sport bei vielen nicht mehr weit her. Dabei sollte genau das Gegenteil der Fall sein. Studien zufolge reagieren in ihrer Ausdauer trainierte Menschen besser auf Stress. Und der steigt bei vielen im Herbst traditionellerweise an. Ein lässiges Outfit kann als Motivator fungieren: Das skandinavische Label Arket lancierte kürzlich eine Kollektion für alle, die beim Wandern und Campen auf Stil Wert legen. Den Aufbau des Zeltes erspart man sich leider trotzdem nicht.