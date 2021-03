Für vierte Mode-Kollektion kooperieren die Wiener Linien mit Label peng!

Die Mode-Kollektionen der Wiener Linien sind bereits eine Tradition in der Stadt. Für die vierte Auflage entschied man sich in Zusammenarbeit mit dem Modelabel "peng!" für eine Streewear-Linie, die das Thema "Sichtbarkeit im Öffentlichen Verkehr" modern und auffällig umsetzt.

Die Kollektion umfasst zehn Teile in den Farben Neon und Grau und setzt auf reflektierende Materialien. Wichtig war den Auftraggebern und Designern, dass die Kleidungsstücke auch funktionell sind. Es gibt zum Beispiel Langarm-Shirts (je 49 Euro), Reflektorjacke (149 EUR), Reflektorhose (79 Euro) oder Hoodie (79 Euro).

Eine weitere Vorgabe: Sie sollen zu jeder Tages- und Nachtzeit gut sichtbar sein und Aufmerksamkeit erregen. Die

Die Kollektion wurde in einer begrenzten Stückzahl hergestellt. Alle Artikel sind ab Donnerstag, 25. März 2021 im Onlineshop der Wiener Linien oder im Shop des Verkehrsmuseums Remise erhältlich.

Begrenzte Stückzahl und hohe Qualität

Die Wiener Linien setzen großen Wert auf hochwertige Mode im Wiener Design. Jedes Kleidungsstück ist daher in mühevoller Handarbeit in Wien veredelt und teilweise auch genäht worden. Dafür haben die Wiener Linien bereits zum vierten Mal mit dem Modelabel „peng!“ zusammengearbeitet und ihre modischen Ideen für hippe WienerInnen umgesetzt.

Wiener Linien Fans dürfen sich über zehn verschiedene Teile in limitierter Auflage freuen:

, Neon-Weste (89 EUR), Hoodie (79 EUR), Langarmshirt in grau oder neon (49 EUR), T-Shirt in Grau oder Neon (39 EUR) und ein Kragen in Grau oder Neon (19 EUR)

Verkauf online und im Museumsshop

Informationen zum Shop des Verkehrsmuseums Remise: www.wienerlinien.at/museum