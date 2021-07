Fashion Week: Im Museumsquartier dreht sich diese Woche alles um Mode

Nicht nur in New York ist die Fashion Week in vollem Gange, auch die heimische Modeszene zeigt ab heute, Montag, bis 15. September wieder ihr Können. Bereits zum 11. Mal wird die Vienna Fashion Week vor dem Museumsquartier stattfinden.

Eröffnet wird diese von Designer Marcel Ostertag, eingeführt wird in den Abend durch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Mode sei "Kommunikation ohne Worte und ein wichtiges Kulturgut", so die 70-Jährige im Vorfeld.

Nationale Modegrößen

Neben Ostertag werden im Laufe des einwöchigen Events auch nationale Modegrößen wie Anelia Peschev, Callisti, Sabine Karner und Shakkei ihre neuen Kollektionen präsentieren.

Ein besonderes Highlight ist die MQ Fashion Night, die bei freiem Eintritt und in Kooperation mit der Kunsthalle Wien am Mittwoch, 11.09. stattfindet. Die Besucher erwartet eine Führung durch die aktuelle Ausstellung „Hysterical Mining“ sowie anschließend (ab 22h) der Besuch von drei Fashionshows. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter fashionnight@mqw.at erforderlich.

Tickets für die Wiener Modewoche gibt es unter: wwww.mqvfw.com