Die besten (günstigen) Beauty-Tricks der Promis

Was tut sie, um so gut auszusehen? Diese Frage stellen sich Durchschnittsmenschen häufig beim Anblick von Promi-Fotos. Verrieten Stars einst ausschließlich in Interviews mit TV-Sendern oder Magazinen (zumindest einige) Schönheitsgeheimnisse, ist es für ihre Fans heute deutlich einfacher, ein wenig über deren Beautyroutine zu erfahren. Soziale Medien wie Instagram ermöglichen Berühmtheiten wie Jennifer Lopez, Kim Kardashian oder Kate Hudson unkompliziert, Tipps und Tricks mit ihren Fans zu teilen – und dadurch die eigene Popularität nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern auch zu steigern.

Einen großen Teil ihres Wissens rund um das Thema Schönheit eignen sich Stars und Models bei ihrer Arbeit an. Während sie sich von Visagisten für Filmaufnahmen oder den Laufsteg schminken lassen, verraten diese ihren Kundinnen den einen oder anderen Trick für eine streifenfreie Foundation oder den perfekten Lidstrich.

Eine noch wichtigere Inspirationsquelle für Fans ist jedoch YouTube. Die US-Vogue hat den Tipps und Tricks von Prominenten dort unter dem Namen „Beauty Secrets“ sogar eine eigene Serie gewidmet. In kurzen Videos verraten dort Superstars, welche Cremen und Lidschatten sie benutzen – und gewähren dabei nebenbei einen Blick in ihre Badezimmer. Mit Erfolg: Die Clips von Kendall Jenner und Co. werden bis zu drei Millionen Mal angeklickt.

Sienna Miller

Die Schauspielerin konturiert ihr Gesicht nicht nur entlang der Wangenknochen. „Unterhalb der Kieferpartie aufgetragen verleiht es Tiefe“, verriet sie einst. Dann folgt ein wenig auf dem Nasenrücken und entlang des Haaransatzes auf der Stirn, um den Teint wie von der Sonne geküsst wirken zu lassen.

Kendall Jenner

Ihr Badezimmer dürfte vor lauter teuren Pflegemasken überquellen, dennoch schwört Kendall Jenner (auch) auf Selbstgemachtes. Für eine Extraportion Feuchtigkeit zerdrückt das Model eine Avocado und mischt sie mit Haferflocken, etwas Honig und ein bis zwei Tropfen ätherischem Lavendelöl. Ob sie mit der Grinch-Mixtur auch Video-Meetings abhält, ist leider nicht bekannt.