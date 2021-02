Designerin Michel Mayer: "Wussten alle nicht, wie es weitergeht"

Bodenständige Mode

Für das Treffen mit dem KURIER ist sie zum ersten Mal seit Langem wieder in ein Kleid geschlüpft. „Es hat lange gedauert, bis ich wieder mental dazu bereit war, eines zu tragen.“ Dass sie sich bereits kurz nach der Labelgründung im Jahr 1996 entschloss, den Fokus verstärkt auf Abendmode zu legen, bereut die 49-Jährige nicht: „Das Handwerk steht bei solchen Kleidern im Mittelpunkt.“ Inzwischen gibt es unter Österreichs Prominenten und Politikerinnen kaum eine, die noch kein Kleid von Michel Mayer anhatte. Auch US-Schauspielerinnen wie Aja Naomi King („How To Get Away With Murder“) greifen regelmäßig zu den Entwürfen aus Österreich.

Dabei soll die in Wien geborene Fashion-Legende Helmut Lang einmal gesagt haben: „Als österreichischer Designer kann man entweder das Land verlassen oder untergehen.“ Dem kann Mayer nur teils zustimmen: „Die Akzeptanz für heimisches Design ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.“

In die Wiener Modeszene hineinzukommen, sei gar nicht so schwer, sagt die Promi-Ausstatterin. Sich über Jahre hinweg zu halten, schon. Wie sie es seit nun 25 Jahren erfolgreich schafft? „Das weiß ich auch nicht so recht“, gibt Michel Mayer lachend zu. „Vielleicht, weil ich das Label stetig, aber langsam wachsen ließ. Jeder Schritt war eine Bauchentscheidung. Aber eine gut überlegte.“