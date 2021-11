Der Hype um Gucci: Vom Mini-Laden in Florenz zur Luxus-Weltmarke

Auftragsmord

Maurizio Gucci erlebte diesen Hype nicht mehr. Als er am Morgen des 27. März 1995 sein Mailänder Büro betreten wollte, trafen ihn vier Pistolenkugeln. Ein Mord, in Auftrag gegeben von seiner Ex-Frau Patrizia Reggiani, die dafür zu 29 Jahren Haft verurteilt wurde. Diese Geschichte steht im Zentrum des Spielfilms "House of Gucci", der bald im Kino anläuft.

Unterdessen blieb das Unternehmen seinem Ruf treu, auch in goldenen Zeiten Stoff für einen Thriller zu bieten. Im Jahr 1999 schickte sich der französische Luxusgigant LVMH an, das Label mit einer feindlichen Übernahme in sein Portfolio zu integrieren.

Übernahme

Domenico De Sole startete darauf einen Abwehrkampf, der die Mode- und Finanzwelt in den Bann zog. Als er und Tom Ford fünf Jahre später in Unstimmigkeiten mit ihrem damaligen "Retter", dem französischen Konzern PPR (heute: Kering) das Unternehmen verließen, schien wieder einmal Guccis Ende nahe.

Die eher gefälligen als genialen Kollektionen der folgenden zehn Jahre schienen das zu bestätigen. Und niemand hätte am 19. Jänner 2015 vermutet, dass diese Show wieder einer dieser markanten Wendepunkte sein sollte.