Adidas profitiert von legerer Kleidung im Lockdown

Der Sportartikelhersteller Adidas profitiert in der Corona-Krise nach eigenen Angaben vom Trend zu legerer Kleidung im Homeoffice. "Wer nicht raus geht, sitzt in Adiletten und T-Shirt im Homeoffice", sagte Unternehmenschef Kasper Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Dort seien "die Leute sehr viel lockerer bekleidet als in den Büros, sogar in den Banken". "In Amerika hat zumindest ein Anzughersteller schon zu gemacht, eben weil die Arbeitskleidung auch auf lange Sicht legerer wird - das kommt uns zupass", sagte Rorsted.